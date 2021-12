Restos de viuda de Pinochet serán cremados en Chile

ARCHIVO - Luca Hiriart de Pinochet, al centro, y su hija Luca son recibidas por un familiar a su llegada a una misa durante el funeral de su esposo, el exdictador Augusto Pinochet, en la Academia Militar de Santiago de Chile, el 12 de diciembre de 2006. Hiriart muri el jueves 16 de diciembre de 2021. (AP Foto/Jorge Senz, Archivo)

(Jorge Saenz, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)