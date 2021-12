Pesebre gigante en Bolivia recrea el nacimiento de Jesús

Un pesebre gigante para recrear el nacimiento de Jess, todos con ropa adornada con sutiles motivos indgenas andinos, en el Parque Ecolgico P'esko Ujyana en Oruro, Bolivia, el sbado 18 de diciembre de 2021. (AP Foto/Juan Karita)

(Juan Karita, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)