Tradición venezolana peligra por inflación, incluso en dólar

Una mujer que porta un gorro de Santa Claus observa a travs de una valla metlica mientras espera a que empiece un espectculo de Navidad en una plaza del vecindario de Mamera, en Caracas, Venezuela, el jueves 16 de diciembre de 2021. (AP Foto/Ariana Cubillos)

(Ariana Cubillos, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)