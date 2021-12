Capturan a sospechosos de ataque en aeropuerto de Colombia

Un soldado patrulla cerca de la pista del aeropuerto Camilo Daza donde ocurri una explosin cerca de la valla perimetral en Ccuta, Colombia, el martes 14 de diciembre de 2021. La polica colombiana informpo el martes 28 de diciembr de 2021 que captur a cinco sospechosos del ataque con explosivos. (AP Foto/Ferley Ospina)

(Ferley Ospina, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)