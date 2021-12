Bolivia suspende fiestas Año Nuevo por aumento casos COVID

Un trabajador roca desinfectante alrededor de las personas que viajaron desde las provincias a la iglesia Monte de Oracin para comprar alimentos y ropa durante la campaa anual del Buen Samaritano de la iglesia en La Paz, Bolivia, el martes 28 de diciembre de 2021. Debido a la pandemia de COVID-19, la iglesia est distribuyendo la mercadera al aire libre. (AP Foto/Freddy Barragan)

