Bolivia declara emergencia tras pico de casos de COVID-19

Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador de salud aplica a una mujer la primera dosis de la vacuna Sinopharm fuera de la iglesia Monte de Oracin en La Paz, Bolivia, el martes 28 de diciembre. El gobierno de Bolivia declar el jueves 30 de diciembre de 2021 la emergencia sanitaria luego de que en menos de una semana casi se quintuplicaron los casos diarios de COVID-19. (AP Foto/Freddy Barragan)