Ecuador: suspenden clases por alza en contagios de niños

Una mujer recibe su vacuna contra el COVID-19 en Quito, Ecuador, el jueves 23 de diciembre de 2021. El gobierno de Ecuador suspendi el viernes 7 de enero de 2022 las clases en el sistema pblico y aceler la vacunacin de los docentes ante la aceleracin en los contagios en la poblacin infantil. (AP Foto/Carlos Noriega)

