Nicaragua: Asume Parlamento previo a investidura de Ortega

Camisetas sobre la Revolucin Nicaragense se exhiben a la venta en Managua, Nicaragua, el jueves 17 de junio de 2021. El periodista Miguel Mora es el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido en Nicaragua desde el pasado 2 de junio, cuando la Polica arrest a la periodista Cristiana Chamorro, que permanece bajo arresto domiciliario. Los otros tres son el exdiplomtico Arturo Cruz, el politlogo Flix Maradiaga y el economista Juan Sebastin Chamorro. (AP Foto/Miguel Andrs)

