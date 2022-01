Argentina registra una inflación de 50,9% en 2021

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Nicols Escabrn, de 61 aos, sin hogar, espera para cruzar una calle en Buenos Aires, Argentina, el jueves 13 de enero de 2022. La inflacin seguir siendo un dolor de cabeza regional sumado a la falta de inversin segn un pronstico ofrecido ayer por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe. (AP Foto/Rodrigo Abd)