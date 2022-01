Detienen a exsenador haitiano buscado por asesinato de Moïse

Archivo - Una persona sostiene una fotografa del difunto presidente Jovenel Mose durante una ceremonia fnebre el 20 de julio de 2021, en el Museo y Cementerio Nacional en Puerto Prncipe, Hait. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) (Matias Delacroix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)

PORT-AU-PRINCE – PUERTO PRÍNCIPE, HaitíLa Policía Nacional de Haití informó el sábado que un exsenador buscado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha sido detenido en Jamaica. El portavoz policial Gary Desrosiers dijo a The Associated Press que John Joel Joseph estaba bajo custodia. No hubo más información disponible por el momento. Mientras tanto, la superintendente de policía de Jamaica, Stephanie Lindsay, dijo a la AP que otras personas fueron arrestadas junto con Joseph y que las autoridades estaban tratando de determinar si eran miembros de su familia. Precisó que fueron arrestados antes del amanecer del sábado, pero se negó a dar otros detalles. “No compartimos más información por más de una razón”, afirmó. Joseph es un político haitiano y opositor del partido Tet Kale al que pertenecía Moïse. Es el segundo sospechoso arrestado en Jamaica. A fines de octubre, las autoridades de Jamaica arrestaron al exsoldado colombiano Mario Antonio Palacios Palacios, quien fue extraditado recientemente por Estados Unidos y está a la espera de otra audiencia judicial.

