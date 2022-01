Guatemala: inicia juicio a expresidente Otto Pérez Molina

ARCHIVO - El expresidente guatemalteco Otto Prez Molina es escoltado por la polica a una audiencia en la corte en la Ciudad de Guatemala, el 13 de junio de 2016. El lunes 17 de enero de 2022, despus de casi 7 aos en prisin y obligado a renunciar a su presidencia despus de ser acusado de corrupcin, Prez Molina, su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y otros miembros de su administracin enfrentan a la corte. (AP Foto/Moises Castillo, Archivo)

(Moises Castillo, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)