Perú: derrame de petróleo por oleaje tras erupción en Tonga

Esta imagen por satlite tomada por el Himawari-8, un satlite meteorolgico japons operado por la Agencia Meteorolgica de Japn y publicada por el Instituto Nacional de Tecnologa de la Informacin y Comunicacin, muestra la erupcin de un volcn submarino en la nacin pacfica de Tonga, el sbado 15 de enero de 2022. (NICT via AP) (Uncredited, NICT)

LIMA – Perú informó el lunes que en la víspera se produjo un derrame de petróleo frente a la costa del Pacífico durante la descarga de crudo de un buque debido a fuertes oleajes provocados por una erupción volcánica en Tonga. La defensa civil indicó en un comunicado que el derrame generado por las “altas mareas” a consecuencia “de la erupción volcánica en el mar de Tonga... ya se encuentra controlado y, al momento, continúan las labores de control y limpieza del litoral en coordinación con las autoridades locales”. La refinería La Pampilla frente a la costa del Pacífico de Perú, operada por Repsol, añadió que el derrame se produjo “debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga” de petróleo del buque “Mare Doricum”. Las autoridades cerraron los balnearios cercanos al derrame para proteger la salud de los bañistas. La fiscalía ambiental indicó que una densa mancha de petróleo se observó en la playa de Ventanilla, ubicada en la costa de la capital peruana. Ad El sábado, más de 10 horas después de la erupción volcánica en Tonga, dos mujeres peruanas murieron ahogadas tras ser arrastradas por “oleaje anómalo” en una playa llamada Naylamp de la costa del Pacífico. Al sur de Lima, en otra playa llamada El Chaco, las olas inundaron restaurantes cercanos al mar y el agua cubrió una calle aledaña al mar. Los sucesos ocurrieron pese a que el centro nacional de alertas para tsunamis de la Marina de Guerra de Perú dijo que no se han presentado las condiciones para una alerta de tsunamis, aunque sí admitió la presencia de oleajes.

