Íngrid Betancourt busca de nuevo la presidencia de Colombia

Ingrid Betancourt habla durante una conferencia de prensa en Bogota, Colombia, el martes 18 de enero de 2022. Betancourt, quien fue secuestrada por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, anuncio que buscar nuevamente la presidencia de su pais. (Foto AP/Ivn Valencia)

