EEUU y Argentina expresan preocupación por iraní en Managua

ARCHIVO - Mohsen Rezaei saluda a los periodistas despus de registrarse como candidato presidencial, en Tehern, Irn, el 10 de mayo de 2013. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo el martes 11 de enero de 2022 que la aparicin de Rezaei en la investidura del presidente de Nicaragua el lunes fue "una afrenta a la justicia argentina y a las vctimas del brutal ataque terrorista". Rezaei, un exlder de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irn, es buscado por Argentina con una "Notificacin Roja" de Interpol alegando que estuvo involucrado en el atentado con bomba en 1994 contra un Centro judo en Buenos Aires que mat a 85 personas. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

