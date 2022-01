Tormenta azota el sureste de EEUU con nieve y lluvia helada

January 22, 2022, 10:39 AM

La escena de la tormenta invernal en Norfolk, Virginia el 22 de enero de 2022. (Foto AP/Ben Finley). (Ben Finley)

Una tormenta invernal azotó el sábado la costa sudoriental de Estados Unidos con nieve y lluvia helada, causando estragos en una zona donde ese tipo de clima no es común. Las autoridades advirtieron que podrían ocurrir interrupciones del servicio eléctrico en Carolina del Norte y Carolina del Sur, mientras que podría caer varios centímetros (pulgadas) de nieve más hacia el noreste, hasta Virginia. En Carolina del Norte, un avión de Delta Air Lines con 19 pasajeros a bordo patinó sobre el hielo en una pista poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Raleigh-Durham la noche del viernes, informaron funcionarios del aeropuerto. El avión terminó en un banco lodoso y nadie resultó lastimado en ese vuelo, que provenía de Washington, D.C. Se anticipaba que la mayoría de la nieve y la lluvia hayan quedado atrás para el amanecer del sábado, pero se pronosticaron temperaturas que no pasarán de un grado centígrado bajo cero (30 grados Fahrenheit) en Carolina del Norte y Virginia y que incluso rondarán por los 9 grados centígrados bajo cero (15 grados Fahrenheit) la noche del sábado. Ad “Probablemente, habrá algo de nieve en el suelo por un tiempo”, afirmó Alec Butner, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Wakefield, Virginia. “El domingo las temperaturas alcanzarán los 40 (grados Fahrenheit, equivalentes a unos 4 grados centígrados) y quizás entonces se comenzará a derretir”, añadió. Cuadrillas de limpieza en el sureste de Virginia trabajaron durante la noche para acondicionar los caminos, informaron funcionarios locales que de todas maneras llamaron a la ciudadanía a abstenerse de salir. “Las temperaturas en las calles estarán por debajo del nivel de congelamiento, así que hay potencial de que se tornen resbaladizas. Quédense en casa donde estarán más seguros y cálidos, a menos que sea algo sumamente urgente”, tuiteó el Departamento de Transporte del Distrito Hampton Roads de Virginia. En la zona de Myrtle Beach en Carolina del Sur, el jefe de bomberos advirtió que incluso salir de la puerta de la casa podría resultar peligroso. Ad “Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es que la gente se tropiece, pierda el equilibrio y caiga. Aquí no estamos tan acostumbrados al hielo. Tengan mucho cuidado al salir de su casa”, expresó Joey Tanner, jefe de bomberos del condado Horry. Cerca de Raleigh, una ambulancia que transportaba a un paciente resbaló en una calle cubierta de hielo y resultaron heridos dos trabajadores que iban a bordo, informó la Patrulla de Caminos. El paciente murió después, pero no se confirmó si fue resultado del accidente. ___ Los periodistas de The Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Sarah Brumfield en Silver Spring, Maryland y Jonathan Drew en Durham, Carolina del Norte, contribuyeron para este despacho

