Brasil: Inundaciones y deslaves por lluvias dejan 19 muertos

Esta fotografa muestra unas inundaciones en Franco da Rocha, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, el domingo 30 de enero de 2022. (AP Foto/Orlando Junior-Futura Press) (Orlando Junior)

BRAZIL – Inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por fuertes lluvias causaron el domingo la muerte de por lo menos 19 personas en el estado de Sao Paulo, en Brasil, informaron las autoridades locales. Las inundaciones también obligaron a unas 500.000 familias a abandonar sus hogares durante el fin de semana, agregaron. Tres personas de una misma familia murieron después de que un deslave destruyera su casa en la ciudad de Embu das Artes, según el gobierno municipal, mientras que otras cuatro personas fueron rescatadas por los bomberos. Cuatro niños murieron en Francisco Morato, según el gobernador João Doria, y el gobierno estatal dijo que otras cuatro personas murieron en Franco da Rocha. También se registraron muertes en Ribeirão Preto y Jaú. Tres de los decesos fueron de personas que fueron arrastradas por las inundaciones, dijo el departamento de bomberos del estado. Doria utilizó un helicóptero para inspeccionar las zonas dañadas el domingo y anunció el equivalente a 2,8 millones de dólares en ayuda financiera para las ciudades afectadas. Ad El desbordamiento de ríos obligó a 500.000 familias a abandonar sus hogares, según el gobierno de Sao Paulo. Varias carreteras quedaron bloqueadas. Debido a los problemas causados por la lluvia, el gobierno de la ciudad de Sao Paulo canceló las vacunaciones programadas contra el COVID-19. El sureste de Brasil se ha visto afectado por fuertes lluvias desde principios del año, y hace unas semanas se registraron 19 decesos en el estado de Minas Gerais.

