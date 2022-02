Muere modelo paraguaya al recibir balazo durante festival

Un familiar de la modelo Cristina Aranda va detrs de la ambulancia que la lleva al hospital luego de que le dispararon durante el concierto "Ja'umina Fest", en la ciudad de San Bernardino, Paraguay, el domingo 30 de enero de 2022. Al menos dos personas murieron, incluida la modelo, en el tiroteo registrado en ese festival el domingo por la noche. (Foto AP/Marta Escurra)

(Marta Escurra, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)