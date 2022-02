Ecuador: Aluvión deja al menos 18 muertos en Quito

Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved

Los equipos de rescate se llevan el cuerpo de una vctima de una inundacin repentina provocada por la lluvia que llen los arroyos cercanos y revent su mecanismo de contencin en el rea de La Gasca de Quito, Ecuador, el martes 1 de febrero de 2022. (AP Foto/Dolores Ochoa)