Sube en 78% cifra de migrantes detenidos en México en enero

Un migrante espera por su oportunidad para cruzar la frontera despus de que agentes de la Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en ingls) detuvieron a un par de migrantes al cruzar la frontera entre Estados Unidos y Mxico, el mircoles 26 de enero de 2022, en Tijuana, Mxico. (AP Foto/Marco Ugarte)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)