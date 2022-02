EEUU: Habrá seis semanas más de invierno, predice la marmota

A.J. Dereume, manejador del Groundhog Club, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, durante la celebracin nmero 136 del Da de la Marmota en Gobbler's Knob en Punxsutawney, Pensilvania, el mircoles 2 de febrero de 2022. La marmota pronostic seis semanas ms de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

(Barry Reeger, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)