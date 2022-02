EEUU supera el temor por ómicron y añade puestos de trabajo

Archivo - La reclutadora de recursos humanos de la cadena Marriott Mariela Cuevas (izquierda), habla con Lisbet Oliveros durante una feria de empleos en el estadio Hard Rock en Miami Gardens, Florida, el 3 de septiembre de 2021. (AP Foto/Marta Lavandier, Archivo)

(Marta Lavandier, Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.)