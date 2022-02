Perú en crisis: presidente renueva gabinete, 4to en 6 meses

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Grupos feministas protestan contra lo que llaman un gabinete "machista" y corrupto del presidente de Per, Pedro Castillo, frente al Ministerio de la Mujer, en Lima, Per, el viernes 4 de febrero de 2022. Las mujeres criticaron al recin nombrado primer ministro de Per, Hctor Valer, jefe de gabinete, quien ha sido acusado de violencia domstica contra su esposa e hija. Valer ha negado las acusaciones. (AP Foto/Martin Mejia)