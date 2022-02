Argentina se suma a iniciativa china del Cinturón de la Seda

February 6, 2022

En esta foto publicada por la agencia de noticias Xinhua, el presidente chino, Xi Jinping, a la derecha, y el presidente argentino Alberto Fernndez posan para una fotografa antes de su reunin bilateral en el Gran Saln del Pueblo en Beijing, el domingo 6 de febrero de 2022. Fernndez est en Beijing para la ceremonia de apertura de los Juegos Olmpicos de Invierno. (Liu Weibing/Xinhua va AP) (Liu Weibing, Xinhua)

BUENOS AIRES – El presidente argentino Alberto Fernández se reunió el domingo en Beijing con su par chino Xi Jinping y firmó acuerdos para la incorporación del país sudamericano a la iniciativa china del Cinturón y Ruta de la Seda y que involucra financiamientos de la nación asiática por 23.700 millones de dólares, se informó oficialmente. Fernández, quien visita a China en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, mantuvo una reunión “cordial, amistosa y fructífera” con su colega chino, en la que se selló el ingreso de Argentina como uno de los más de 140 países al Cinturón y Ruta de la Seda, una iniciativa diplomática china para ampliar su influencia estratégica en el mundo, mediante el impulso del comercio, la integración de mercados, financiamiento e inversiones multimillonarias del gigante asiático. Argentina es el primer país de gran tamaño de Latinoamérica en incorporarse en esa iniciativa que han adoptado naciones en desarrollo y que es vista con cierto recelo por países más ricos, como Estados Unidos. Fernández es uno de los dos líderes latinoamericanos que acudió a la apertura de los Juegos de Invierno, junto al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Ad Un comunicado de la Presidencia argentina detalla que con los acuerdos firmados por ambos líderes, la nación sudamericana recibirá financiamiento en dos tramos, uno inicial de 14.000 millones de dólares divididos en diez proyectos de infraestructura y otros 9.700 adicionales dentro del mecanismo para adherirse a la iniciativa china. China también expresó su respaldo a Argentina en sus “esfuerzos para preservar la estabilidad económica y financiera” y se comprometió a “incentivar un mayor uso de las monedas nacionales en el comercio y las inversiones y facilitar a las empresas de ambos países la rebaja de los costos y la reducción del riesgo de cambio”, según el comunicado. Agrega que se promoverá “la inversión extranjera de China en la Argentina” en sectores estratégicos como energía y electromovidad y las exportaciones del país sudamericano. “Se trabajará para ampliar la participación de los proveedores argentinos en las obras de infraestructura y se acelerarán las negociaciones sanitarias, fitosanitarias y las habilitaciones para estimular las exportaciones argentinas a China”, añade. Ad Ambos países firmaron asimismo acuerdos para potenciar áreas de tecnología e innovación como el desarrollo verde, la economía digital, el ámbito espacial y educación y agricultura, agrega el comunicado, así como energía nuclear, una línea de inversión que ha levantado polémica en el país. Según datos de presidencia argentina, China es el primer socio comercial extra-Mercosur del país, el segundo destino para las exportaciones agroindustriales y su primer inversor en energías renovables. A su vez, China financia diversos proyectos de infraestructura, energía y transporte, a lo que se suma la colaboración entre ambos países en materia de agricultura, educación, cultura y deportes. En cuestiones diplomáticas, Argentina reiteró su apoyo “al principio de una sola China”, mientras que el gigante asiático mostró el suyo al conflicto sobre las islas Malvinas o Falklands que desde hace décadas enfrenta al país sudamericano con reclamos por su soberanía con Gran Bretaña.

