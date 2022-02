EEUU dona ocho millones a policía de Colombia para DDHH

(Pexels)

BOGOTÁ – El gobierno de Estados Unidos anunció el martes la donación de ocho millones de dólares adicionales a la policía de Colombia destinados a fortalecer los estándares de derechos humanos y la lucha contra la corrupción dentro de la institución. “Quiero felicitar a la Policía Nacional de Colombia por todo el trabajo que hacen en el país... particularmente el compromiso para investigar abusos y fortalecer los estándares de derechos humanos”, dijo la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, en una declaración a la prensa durante su visita a Bogotá. La policía colombiana se ha propuesto mejorar sus estándares de derechos humanos luego de múltiples denuncias de presunto exceso en el uso de la fuerza durante las multitudinarias manifestaciones registradas en 2021. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló en diciembre que la policía estaría involucrada en 28 de las 46 muertes registradas durante las protestas. Ad La policía detalló que los ocho millones de dólares serán ejecutados durante dos años. El área de derechos humanos de la institución, que incluye un observatorio, un comisionado y un sistema de información, recibirá 2,5 millones de dólares. Otros 2,5 millones serán destinados a la profesionalización de los policías en sus academias y entrenamientos, 1,1 millones de dólares se invertirán en el sistema de gestión de casos disciplinarios y capacitación jurídica y 1,5 millones de dólares en apoyo al diseño del Centro de Normalización y Acreditación. “Este dinero será utilizado para generar las certificaciones, los cambios, fortalecimientos para que todos los policías de Colombia como primer lugar de actuación tengan el respeto de los derechos humanos de todas las personas”, planteó el director de la policía, general Jorge Luis Vargas. El anuncio se realizó luego de una reunión de trabajo en la que participó la policía colombiana y una delegación del gobierno estadounidense encabezada por la subsecretaria Nuland y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg.

