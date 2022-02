Nicaragua: dan 13 años de cárcel a estudiante Lesther Alemán

ARCHIVO - El lder estudiantil Lesther Alemn se sienta con sus compaeros de estudios al final del segundo da de un dilogo nacional, en Managua, Nicaragua, el 18 de mayo de 2018. Alemn, quien confront al presidente Daniel Ortega y lo inst a "rendirse" en 2018 fue condenado a 13 aos de prisin el jueves 10 de febrero de 2022. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

