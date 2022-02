¿Está empeorando rápidamente la salud de la famosa ballena del Miami Seaquarium?

Could the beloved orca be on a 24-hour health watch because of ill health?

VIRGINIA KEY, Fla. – Es un panorama desalentador la salud de la famosa orca Lolita. Local 10 News se enteró de que la orca, de 56 años, ahora está bajo vigilancia de salud las 24 horas, en el Miami Seaquarium.

Un exempleado del Miami Seaquarium dijo que están preocupados por la ballena y predijo que podría morir en los próximos seis meses.

“Puedes verlo en Toki. Ella simplemente no se ve bien. Ella no se siente bien. Entonces, quiero decir, si podemos estabilizarla. Creo que necesita irse tarde o temprano”, dijo la exempleada. Ese ex trabajador no quiere ser identificado porque aún no han obtenido representación legal, pero sintieron que el mensaje era tan importante que querían hablar.

Tokitae o Toki, como la conocen sus entrenadores y cuidadores, ha estado confinada en el tanque de ballenas más pequeño del mundo desde que fue capturada hace 52 años y vendida al parque como ballena bebé a los 4 años.

“Me hace sentir disgustado. Me da vergüenza haber estado alguna vez en el Miami Seaquarium”, dijo el exempleado.

El exempleado habló con Local 10 News justo antes de que recibiéramos información confidencial de una fuente interna que decía que el Seaquarium ahora ha puesto a Toki en guardia las 24 horas, que no es muy diferente a un paciente crítico en la unidad de cuidados intensivos. La noticia llegó después del tuit de PETA de la semana pasada que decía que Toki podría morir en cualquier momento.

Un portavoz de PETA dijo que un denunciante anónimo les informó “que Lolita sufre de neumonía”.

En un comunicado, el Seaquarium confirmó que Toki está siendo monitoreada las 24 horas.

“Toki cuenta con un equipo dedicado y amoroso de veterinarios y cuidadores que continúan monitoreando de cerca su salud todos los días para brindar la mejor calidad de atención posible. Su condición sigue siendo la misma y está bien”.

El Seaquarium lanzó un video en vivo de Facebook la semana pasada insistiendo en que Toki está mejorando, pero el exempleado no está de acuerdo.

“¿Qué te muestra ese video de Toki?” preguntamos.

“Solo su comportamiento nos dice que no es feliz. Esa no es su voz. Esa no es su voz. Ella está nadando. Ella se está hundiendo un poco. Ella es un poco lenta. Ella no está muy atenta. No es ella. . . algo anda mal con ella.

“¿Eso te alarma?” preguntamos.

“100 por ciento. Absolutamente. Algo anda mal con ese animal”, dijo el exempleado a Local 10 News.

Un reciente informe de inspección del USDA de junio reveló que el veterinario que la atendió durante mucho tiempo durante 23 años se preocupó cuando el curador recién contratado hizo que Toki realizara nados rápidos y grandes saltos a pesar de su edad y una lesión en la mandíbula. Y que su ingesta diaria de alimentos se redujo en 30 libras por día por parte del nuevo curador.

El informe dice que ella y otros animales en el parque fueron alimentados con pescado podrido durante ocho días sin la aprobación de su veterinario.

El exempleado afirma que la salud de Toki se ha ido deteriorando constantemente durante el último año.

“Apuesto a que morirá en los próximos seis meses. . . No creo que lo haga por mucho más tiempo”.

La fuente también dijo que lo que es tan alarmante es que Miami Seaquarium despidió al veterinario de Toki durante 23 años el verano pasado. La médico que la atiende ahora tiene apenas seis años de experiencia veterinaria y nunca ha trabajado con orcas. No solo eso, ella es la única doctora en el lugar que se ocupa de todos los animales del Seaquarium, dijo la fuente.

