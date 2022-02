Ejército busca minas en violento estado del oeste de México

Soldados del Ejrcito mexicano hacen una demostracin ante la prensa de bsqueda de minas antipersonales el viernes 18 de febrero de 2022, cerca de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Mxico. (AP Foto/Armando Sols)

(Armando Solis, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)