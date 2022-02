Jefe del Clan del Golfo pide entrar a tribunal de paz

ARCHIVO - En esta foto proporcionada por la Oficina de Prensa de la Polica de Colombia, uno de los narcotraficantes ms buscados del pas, Dairo Antonio suga, alias "Otoniel", es esposado a su llegada a Bogot, Colombia, el sbado 23 de octubre de 2021. Una declaracin de suga sobre su versin sobre el conflicto armado interno de Colombia fue suspendida por la polica el jueves 17 de febrero de 2022, alegando cumplimiento de protocolos de seguridad. (Oficina de Prensa de la Polica de Colombia va AP, Archivo) (Uncredited, Colombia Police Press Office)

BOGOTÁ – El jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” solicitó entrar al tribunal de paz de Colombia creado para juzgar hechos del conflicto armado interno y que da a sus comparecientes beneficios como la excarcelación mientras cumplan con reglas como no retomar las armas y contar verdad plena. El abogado de Úsuga, Camilo Santacoloma, confirmó el viernes a The Associated Press la petición que su cliente hizo al tribunal de paz mostrando el documento que fue radicado y que hace un recuento de su larga trayectoria criminal en guerrillas y grupos paramilitares. “Otoniel” ha sido catalogado como el narcotraficante más buscado del país. Actualmente, permanece en una celda con máxima seguridad luego de ser capturado en octubre de 2021 en las montañas del noroeste de Colombia. La Corte Suprema de Justicia está estudiando una solicitud de extradición que hizo Estados Unidos para que responda por cargos relacionados con narcotráfico. Ad Las autoridades colombianas han denunciado públicamente que Otoniel estaría planeando “maniobras” para evitar ser extraditado, según información de inteligencia. El presidente colombiano, Iván Duque, advirtió que Otoniel quería entrar al tribunal de paz para “entorpecer el proceso (de extradición) con acciones judiciales”. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nació como resultado del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de cinco décadas de permanecer en la ilegalidad. La JEP puede juzgar a exguerrilleros, agentes del Estado, Fuerza Pública y terceros civiles que sin formar parte de grupos armados hayan estado vinculados al conflicto. La JEP deberá estudiar la solicitud de “Otoniel” para decidir si la acepta o la niega. Se trata de una solicitud “voluntaria de acogimiento como tercero civil del conflicto armado interno”, se lee en el documento, “específicamente en las conductas de colaboración en acciones ilegales de graves violaciones de los DDHH por parte del Ejército colombiano y el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad liquidado hace una década), así como en la promoción, planeación, organización y financiación de grupos paramilitares sucesores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años de 2006 y 2008”. Ad Actualmente, “Otoniel” está rindiendo testimonio ante la JEP por hechos relacionados con el conflicto en calidad de testigo, no de compareciente, lo que no le otorga ningún beneficio.

