Perú inicia primer juicio a un expresidente por Odebrecht

ARCHIVO - El expresidente de Per Ollanta Humala est acompaado por su esposa Nadine Heredia mientras habla con periodistas en la entrada de su casa despus de que fueron liberados de prisin en Lima, Per, el 30 de abril de 2018. La pareja ir a juicio el 21 de febrero de 2022 acusada de lavado de dinero en una organizacin criminal, el primer juicio por corrupcin contra un expresidente en un caso vinculado con la constructora brasilea Odebrecht. (AP Foto/Joel Alonzo, Archivo)

(Joel Alonzo, Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.)