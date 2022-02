MLB y peloteros llegan al límite en negociaciones laborales

Genna Perugini, aficionada de los Tigres de Detroit, sostiene una cartel afuera del estadio Roger Dean, sitio de las negociaciones entre los jugadores y los dueños de clubes de las Grandes Ligas, el lunes 28 de febrero de 2022, en Jupiter, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky)

