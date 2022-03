Juez de Tribunal Supremo de Brasil ordena bloquear Telegram

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mira su telfono mvil mientras llega a una ceremonia de izamiento de bandera afuera del palacio de Alvorada, el jueves 17 de marzo de 2022, en Brasilia, Brasil. (AP Foto/Eraldo Peres)

