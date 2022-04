Brasil: Exjuez Moro pone fin a aspiraciones presidenciales

ARCHIVO - Un partidario sostiene pegatinas relacionadas con la campaa presidencial del exjuez federal Sergio Moro en Brasilia, el 10 de noviembre de 2021. "#vamos moro 2022" decan las pegatinas. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

(Eraldo Peres, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved)