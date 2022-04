México, EEUU se reúnen en plena disputa de energía eléctrica

El presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, durante su conferencia de prensa matinal diaria previa a la inauguracin del aeropuerto internacional Felipe ngeles, AIFA, al norte de la Ciudad de Mxico, el 21 de marzo de 2022. (AP Foto/Marco Ugarte)

(Marco Ugarte, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)