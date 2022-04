Colombiano acusado en crimen de Moïse se declara inocente

ARCHIVO - El presidente haitiano Jovenel Mose concede una entrevista en su casa el 7 de febrero de 2020, en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Prncipe, Hait. Mose fue asesinado el 7 de julio de 2021. (AP Foto/Dieu Nalio Chery, archivo)

(Dieu Nalio Chery, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)