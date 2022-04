Perú decreta un toque de queda en Lima por protestas

Conductores y residentes protestan en la Autopista Central, donde autobuses y camiones quedaron estacionados para cortar la carrtera, en Huaycan, a las afueras de Lima, Per, el lunes 4 de abril de 2022. Autobuses de pasajeros y camiones bloquearon el acceso a la capital para reclamar bajadas de los precios del combustible en un contexto de inflacin. (AP Foto/Martin Mejia)

