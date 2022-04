Marina se encargará del turismo en ex isla prisión mexicana

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un periodista pasa junto a una seccin cada de una cerca durante un recorrido de los medios por el ahora cerrado centro de mxima seguridad de Laguna del Toro en la antigua colonia penal Islas Maras ubicada frente a la costa del Pacfico de Mxico, el sbado 16 de marzo de 2019. El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador convirti la instalacin en un centro de educacin ambiental, y ahora el gobierno quiere convertirlo en un destino de ecoturismo donde los visitantes puedan observar aves marinas y disfrutar de las playas. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)