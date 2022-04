Rodeo en Cuba, una pasión que resiste a las dificultades

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Vaqueros cubanos compiten en un evento de lucha de novillos en el rodeo de la feria de Ganaderos Boyeros durante la Feria Internacional Agrcola Fiagrop 2022 en La Habana, Cuba, el viernes 8 de abril de 2022. El rodeo en Cuba es una tradicin de ms de dos siglos. (Foto AP/Ramn Espinosa)