Chile relaja medidas por COVID-19 en fronteras

Un transente, con mascarilla por la pandemia del coronavirus, en una calle del centro de Santiago, Chile, el 5 de abril de 2022. Chile relajar sus restricciones sanitarias a partir del 14 de abril, cuando el cubrebocas dejar de ser obligatorio en espacios abiertos. (AP Foto/Esteban Flix)

