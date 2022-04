Muere Rosario Ibarra, legendaria luchadora social mexicana

Archivo - Rosario Ibarra de Piedra, una activista de los derechos humanos en Mxico, muestra una foto de su hijo Jess, quien desapareci durante la llamada "guerra sucia" del pas, el 5 de noviembre de 2003 en su casa en la Ciudad de Mxico. (AP Foto/Jos Luis Magaa, Archivo)

