Argentina normalizará la relación diplomática con Venezuela

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a la izquierda, y el presidente de Argentina, Alberto Fernndez, posan para los fotgrafos luego de firmar un acuerdo en la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el lunes 18 de abril de 2022. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

