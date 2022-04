Blinken en Panamá para encuentro regional sobre migración

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a la izquierda, es recibido por el presidente panameo Lurentino Cortizo en el palacio presidencial en Ciudad de Panam, el martes 19 de abril de 2022. Blinken se encuentra en Panam para una conferencia ministerial sobre migracin. (Foto AP/Arnulfo Franco)