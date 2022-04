Cuba y EEUU sostienen conversaciones de más alto nivel en 4 años

En esta foto de archivo, la bandera de Estados Unidos ondea en la embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, el 18 de marzo de 2019, das despues de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara que eliminara una visa de turista de cinco años para cubanos. (Foto AP/Ramn Espinosa, Archivo)

(Ramon Espinosa, Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)