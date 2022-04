Eventos del Día de la Tierra: Celebra el viernes y todo el fin de semana

The National Water Dance performance on Key Biscayne at the beach near the Biscayne Nature Center on April 14th, 2018. This year's National Water Dance performance/Miami is at the South Dade Cultural Arts Center.

MIAMI, Fla. – Aquí hay algunos eventos del Día de la Tierra el 22 de abril y durante todo el fin de semana:

Viernes, 22 de abril

Urban Agriculture Terrarium Workshop

En el Día de la Tierra, una discusión sobre el cultivo de hierbas, flores y plantas que ayudan a desintoxicar el medio ambiente al tiempo que minimizan su huella de carbono. Disfruta de cócteles y construye tu propio terrario.

5 p.m. a 7 p.m.: Showfields, 530 Lincoln Road, Miami Beach.

Gratis pero es necesario registrarse

Limpieza de la playa del Día de la Tierra, Dania Beach

5 p.m., 300 North Beach Road, Dania Beach, frente al restaurante Quarterdeck. Evento familiar con camisetas gratuitas, refrescos, estacionamiento gratuito. Información al (954) 924-6800, ext. 3607.

Sábado, 23 de abril

Entrega Arbor Tree Drive-Thru

8 a.m., Betty Ferguson Recreational Complex, 3000 NW 199 St., Miami Gardens.

Los participantes recibirán dos árboles de su elección de una lista de más de una docena de variedades. Las cantidades varían, por lo que se distribuirán por orden de llegada. Sin controles de lluvia y sin walk-ups. Los árboles son gratuitos para aquellos que se pre-registran.

Ad

Miami Freedom Project: Clean up the Key con Andrew Otazo

9 a.m. , Historic Virginia Key Beach Park Party Tent, 4020 Virginia Beach Dr., Miami

Celebre la Semana de la Tierra uniéndose a Miami Freedom Project y al histórico Virginia Key Beach Park Trust para una limpieza de la playa el sábado.

Haga clic aquí para obtener más información

Limpieza de parques del condado de Miami-Dade

Únase a una de las tres limpiezas costeras que se llevan a cabo en el Venetian Causeway en Miami Beach (9 to 11 a.m.), Crandon Park en Key Biscayne (9 to 11 a.m.) y Matheson Hammock Park en Coral Gables (9 a.m. a 1 p.m.).

Ad

El Programa de Conservación de Tortugas Marinas del Condado de Miami-Dade estará presente en la ubicación de Crandon Park para compartir información con los participantes. Use protector solar, traiga una botella de agua y bocadillos.

Bibliotecas del condado de Broward Earth Day Fun/Hollywood Beach

Presentado por las Bibliotecas del Condado de Broward, es el primer Día de Diversión del Día de la Tierra de BCL que incluirá una limpieza de playas, StoryWalk® y un programa de concientización sobre la conservación. El evento familiar se reúne afuera detrás del Centro de Lectura Bernie P. Oster de Hollywood Beach a partir de las 8 a.m. Evento gratuito.

8 a.m. a 12 p.m., 1301 S. Ocean Drive, Hollywood.

Haga clic aquí para obtener más información

Fort Lauderdale Beach Sweep

8 a.m. to 11 a.m., 300 S. Fort Lauderdale Beach Blvd., intersección de Las Olas Blvd. and A1A. Los voluntarios deben tener al menos ocho años de edad y los adultos deben acompañar a los menores.

Ad

Zoo Miami Party for the Planet

Party For The Planet es una búsqueda interactiva para niños, el sábado, abril 23 y domingo, abril 24, de 10 a.m. a 3 p.m.

Los huéspedes completarán misiones educativas en una búsqueda para salvar el planeta después de descargar el Eventzee app e ingresar el código de evento de Zoo Miami..

Zoo Miami en 12400 S.W. 152nd St., Miami. Haga clic aquí para obtener más información

Programa Junior Rangers de Everglades National Park

10:30 a.m. Earth Art!, Flamingo Visitor Center. Suministros de sesión limitados a 10 participantes. Haz clic aqui.

“Dancing Out of Time: National Water Dance/Miami 2022″

Un saludo multicultural a Miami y a la gente de los Everglades. South Miami-Dade Cultural Arts Center., 10950 SW 211 St., Cutler Bay.

Ad

Entrada gratuita, pero se requiere entrada.

3 p.m. exposición de arte entretejido y cuentos de Everglades compartidos por miembros de las comunidades Miccosukee y Seminole; 4 p.m. es una actuación de danza, con paisaje sonoro proporcionado por Afrobeta. La audiencia será llamada al área detrás del teatro por la flauta de Samuel Tommie y los ritmos de Miami Bloco Community Samba School.

La actuación incluye artistas de Miami: Karen Peterson and Dancers, Ife-Ile Afro Cuban Dance and Drums, Arthur and Polly Mays Conservatory, Jubilation Dance Ensemble of MDC Kendall Campus, Dimensions Dance Theater, Olujimi Dance Collective, NWD Projects, Miami Sound Choir.

Sillas y mantas de picnic. No se permiten neveras. Todos están invitados a venir a bailar y participar en las acciones sobre el clima.

Vea desde casa en directo a las 3:30 p.m. https://www.nwdprojects.org/national-water-dance/)

Ad

Obtenga más información sobre las festividades nacionales de danza acuática en todo el país aqui.

Earth Love Festival

The Mango Grove, 18550 SW 134th Ave., Miami

Oradores, oración de apertura, música. Las fiestas comienzan al mediodía. $15 a $33.

12 p.m. a 8 p.m.

Consiga entradas y vea el horario.

Domingo, 24 de abril

Heal the Planet Day

10 a.m. a 4 p.m., Esplanade Park, 400 SW 2nd St., Fort Lauderdale

El 7º Día Anual de Heal the Planet celebra el Día de la Tierra en un día lleno de diversión en colaboración con el Museum of Discovery and Science.

Reserve aqui. Llame (954) 828-7275 para información.

SOS Ocean Conservation Day

9 a.m. a 4 p.m., por Tortuga Music Festival, Las Olas Oceanside Park, 3000 E. Las Olas Boulevard, Fort Lauderdale.

Ad

“Everglades Songbook Suite”

4 p.m., Everglades National Park Long Pine Key Amphitheater, 4001 State Highway 9336, Homestead.

Live Arts Miami y Community Arts & Culture presentan Everglades Songbook Suite de José Elías, un dinámico concierto en vivo con nuevas composiciones musicales y paisajes sonoros mágicos.

El concierto es gratuito, pero se aplican tarifas de entrada al parque. Se recomienda encarecidamente la confirmación de asistencia.

Registrese aqui.