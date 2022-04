México: cesan a 2 fiscales por caso de joven hallada muerta

Flores en la fachada de la Fiscala General de la Repblica rodean una fotografa de Debanhi Escobar que fue colocada durante una protesta, el viernes 22 de abril de 2022 en la Ciudad de Mxico, contra la desaparicin de Escobar y de otras mujeres en Mxico. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

