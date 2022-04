Venezuela y Turquía buscan estrechar relaciones comerciales

El canciller de Turqua, Mevlut Cavusoglu, es recibido por el presidente venezolano Nicols Maduro en el palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela, el viernes 29 de abril de 2022. (AP Foto/Ariana Cubillos)

(Ariana Cubillos, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)