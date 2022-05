Cuba agradece a México apoyo frente a EEUU

May 8, 2022, 4:12 PM

Published: May 8, 2022, 4:12 PM

El presidente mexicano Andrs Manuel Lpez Obrador es condecorado por su homlogo cubano Miguel Daz-Canel con la orden Jos Mart en el Palacio de la Revolucin en La Habana, Cuba, el domingo 8 de mayo de 2022. (Yamil Lage/Pool Foto, va AP) (Yamil Lage)

HAVANA – Cuba agradeció el domingo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su posición de política internacional en defensa de la isla sobre todo ahora que Estados Unidos busca excluir a la nación caribeña de la próxima Cumbre de las Américas. López Obrador cerró en Cuba una gira por Centroamérica y el Caribe, que estuvo marcada además por el tema del incremento de la inmigración de esos países atravesando todo México hacia su frontera norte. “Esta es una visita deseada, esperada y anhelada”, dijo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel al recibir a López Obrador en el capitalino Palacio de la Revolución, a donde además se impuso al visitante la medalla José Martí, la más importante que la isla entrega a una figura extranjera. Díaz Canel indicó que su país “nunca olvida” cuando el mexicano pidió un reconocimiento como patrimonio de la humanidad para la resistencia de los isleños a las presiones estadounidenses derivadas de su revolución; ni sus recientes comentarios exigiendo que la isla sea parte de la Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles en junio. Ad López Obrador a su vez indicó que el objetivo del viaje también era firmar convenios en materia de comercio, salud, educación y cooperación con la isla, al tiempo que ratificó su línea de política exterior. “No estamos a favor de las hegemonías”, expresó el mexicano. “Que nadie excluya a nadie porque somos países independientes, somos países soberanos y nadie puede situarse por encima de los derechos de los pueblos y naciones”. López Obrador llegó a la isla el sábado por la noche y durante su visita de trabajo además de la condecoración, realizar una ofrenda floral y la firma de acuerdos, tuvo una reunión a puertas cerradas con su anfitrión que luego se amplió al gabinete de ambos. La delegación visitante incluyó al canciller Marcelo Ebrard, el secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval y varios de sus ministros. López Obrador comenzó su gira el jueves 5 de mayo pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Terminará este domingo cuando emprenda su regreso a México. Ad La llegada se produce en medio de un incremento drástico de la emigración en la isla, una ruta que suele comenzar con viajes de los isleños a Nicaragua --a donde no se les exige visa-- y continúa por vías irregulares hasta Estados Unidos atravesando todo México. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en los últimos seis meses se produjeron 79.800 detenciones de cubanos en la frontera terrestre, un poco más del doble de todo el año fiscal de octubre a septiembre de 2021 y cinco veces más que en 2020. ———— Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.