Rodrigo Chaves asume como nuevo presidente de Costa Rica

El exministro de Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla con sus partidarios en su sede en San Jos, Costa Rica, luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo 3 de abril de 2022. Chaves inaugur su cuatrienio al frente de Costa Rica el domingo 8 de mayo. (Foto AP/Carlos Gonzlez, archivo)

(Carlos Gonzalez, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)