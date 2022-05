Chile: Convención en fase final de borrador de Constitución

La representante de la Asamblea Constituyente Indgena Mapuche, Elisa Loncn, levanta los brazos despus de ser elegida presidenta de la Asamblea Constituyente durante la sesin inaugural de la Convencin Constituyente en el edificio del Congreso en Santiago, Chile, el 4 de julio de 2021. La convencin vot el sbado 4 de mayo 14 de enero de 2022 las ltimas normas del proyecto de Constitucin. (Foto AP/Esteban Flix, archivo)

(Esteban Felix, Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.)