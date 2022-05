Paraguay: entierran a fiscal asesinado en Colombia

El padre del fiscal antidrogas asesinado Marcelo Pecci, Francisco Pecci, y amigos se abrazan antes de llevar los restos de su hijo a un velorio en la Iglesia del Colegio San Jos en Asuncin, Paraguay, el domingo 15 de mayo de 2022. Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo por hombres armados en una playa colombiana mientras pasaba la luna de miel con su esposa. (Foto AP/Jorge Senz)

