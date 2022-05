Primera dama estadounidense inicia gira por América Latina

May 18, 2022, 8:44 PM

Full Screen 1 / 2 La primera dama Jill Biden camina hacia su automvil a su llegada a Quito, Ecuador, el jueves 18 de mayo de 2022. Esta es la primera parada de la gira de seis das por Amrica Latina de la primera dama con paradas programadas en Ecuador, Panam y Costa Rica. (Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool)

QUITO – La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, llegó el miércoles a la capital ecuatoriana al inicio de una gira por tres países de Latinoamérica con el propósito de enfatizar la colaboración mutua y poco antes de la Cumbre de las Américas, prevista en suelo estadounidense. La primera dama ecuatoriana, María de Lourdes Alcívar, acudió al aeropuerto para recibir al pie del avión a la visitante. Desde el jueves cumplirá una apretada agenda en que está previsto un encuentro con el presidente Guillermo Lasso, con Alcívar, y cumplir recorridos por varios centros educativos que acogen a ecuatorianos y a migrantes venezolanos y colombianos, y a programas que cuentan con el apoyo financiero de ese país. Tras su paso por Ecuador, Jill Biden tiene programado viajar a Panamá el viernes y a Costa Rica el sábado, en donde el 23 de mayo terminará la gira. La Cumbre de las Américas se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

